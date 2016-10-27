"تعليم أسوان" تعلن عن مسابقة لتعيين 500 معلم وأخصائى مساعد

تعلن مديرية التربية والتعليم بأسوان، الأسبوع المقبل، عن مسابقة تعيين 500 معلم مساعد وأخصائى مساعد فى مختلف التخصصات وفقاً للعجز.

وقال أحمد موسى، مدير عام التربية والتعليم بأسوان، "يتم التقديم للمسابقة خلال 15 يوماً على مستوى الإدارات التعليمية ويعقبها قبول التظلمات، وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك، ليكون الحاصلين على هذه الوظائف من أبناء محافظة أسوان".

فى سياق متصل، أوضح موسى، بأنه تم إدراج أكثر من 20 مشروعا جديدا إضافيا لخطة هذا العام لإنشاء مدارس فى المراحل التعليمية المختلفة بتكلفة 44 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 2 مدرسة على النموذج اليابانى، فضلاً عن توفير 15 قطعة أرض للمستثمرين لإنشاء مدارس جديدة عليها على مستوى المحافظة، علاوة على توفير 3 قطع بمدينة أسوان الجديدة لإنشاء مدرسة للنيل الدولية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وأخرى للمتفوقين بمساحة 16 ألف متر مكعب، وثالثة لأسوان الرسمية للغات على مساحة 7 آلاف متر مربع.