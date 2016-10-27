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التموين تضبط 50 طن أرز و2000 لتر سولار بحوزة تاجرين فى كفر الشيخ

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التموين تضبط 50 طن أرز و2000 لتر سولار بحوزة تاجرين فى كفر الشيخ التموين تضبط 50 طن أرز و2000 لتر سولار بحوزة تاجرين فى كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث بكفر الشيخ برئاسة المقدم إسلام بدوى، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 50 طنا من الأرز و2000 لتر سولار حجبهم تاجران عن الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وتمكنت الحملة من ضبط 50 طنا من الأرز بحوزة "ع.ك.ع " 42 عاما، تاحر حبوب، يقيم دائرة بيلا، تحرر المحضر رقم 18856 / 2016 جنح مركز بيلا، كما تمكنت الحملة من ضبط 2000 لتر سولار بحوزة  " ر.أ.م " 40 سنة، تاجر ويقيم دائرة مركز فوه، تحرر المحضر رقم 12566 / 2016 جنح مركز فوه، وجارى العرض على النيابة العامة ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.

 

 


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