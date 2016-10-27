سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بمحلات الصاغة المصرية 10 جنيهات كاملة، في بداية التعاملات فيما يعتبر أكبر ارتفاع تاريخي للمعدن الأصفر، وارتفعت جميع عيارات الذهب 10 جنيهات كاملة مرة واحدة، فقد وصل جرام عيار 21 إلى 566 جنيه، بينما وصل عيار 24 لسعر 643 جنيه للجرام الواحد، المعروف أن سعر المعدن الأصفر يرتبط بالدولار الذي تخطى 16 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 27/10/2016

1 عيار 18 488 جنيه

2 عيار 21 566 جنيه

3 عيار 24 643 جنيه

4 الجنيه الذهب 4582 جنيه

5 أوقية الذهب 1273 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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