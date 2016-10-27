سعر الدولار اليوم الخميس 27/10/2016 في السوق السوداء و الدولار يواصل إرتفاعه الجنوني

سعر الدولار اليوم، حيث واصل قطار العملة الخضراء ارتفاعه المتتالي في السوق السوداء، فقد حققت العملة الأمريكية ارتفاعا تاريخيا بعد أن تجاوزت 16 جنيه، فلأول مرة في التاريخ يصل سعر العملة الأمريكية في الأسواق الموازي، إلى ضعف قيمته تقريبا في البنوك، الأمر الذي ينذر بكارثة هائلة في الاقتصاد المصري، ويبدوا أن هذا لن يكون الارتفاع الأخير، فربما تصل العملة الخضراء إلى 20 جنيه قريبا.

وتتوالى في نفس الوقت أنباء مثيرة عن اقتراب تعويم الجنيه، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه أن تعويم الجنيه مسألة خاصة بالبنك المركزي، وليس لحكومته دخل فيها، وسقطت العملة المصرية في قيمته الدولية، حيث انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 43% من قيمته، ونقلت وكالة بلومبرج، أن الضغوط الاقتصادية في مصر تزايدت للغاية، بعد ارتفاع الدولار ليسجل أرقاما قياسية.

وفي شأن آخر سيزيد الآلام المصرية، ارتفع الدين الخارجي لمصر لأول مرة في التاريخ ليقترب من 56 مليار دولار أمريكي حتى شهر يونيو الماضي، وقال تقرير البنك المركزي أن المديونية الخارجية للدولة المصرية، قد قفز 7.7 مليار دولار مرة واحدة خلال العام الجاري، ولم يوضح تقرير البنك المركزي أسباب تلك الزيادة المهولة، التي ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 27/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 15.95 جنيه للشراء مقابل 16.20 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

وقال رئيس الوزراء أن مصر ستوقع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الجاري، وأكد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة للغاية، وأن البنك الدولي يتفهم موقف مصر تجاه بعض الممارسات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تعاني من العديد من المشكلات، وأنها في أمس الحاجة في الفترة الراهنة لمزيد من التكاتف من جميع أطياف الشعب المصري، من أجل حل الأزمة الراهنة المدمرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الأمريكية.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وفي متابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 17.50 للشراء مقابل 17.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 17 للشراء و17.30 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع، والدولار الكندي 7.30 للشراء مقابل 7.50 للبيع.

وبالانتقال إلى تداول العملات العربية، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 4.20 للشراء مقابل 4.20 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 40 للشراء مقابل 41 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.85 للشراء و4.00 للبيع، والريال القطري 3.80 للشراء و3.90 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 36 للشراء و36.25 للبيع.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود أنباء أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

وتواصل البنوك الحكومية والخاصة، تقليل الحد الأقصى للسحب والمشتريات، حيث تجاوز بنك قطر الوطني كل الحدود، وقرر وقف السحب النقدي من جميع البطاقات بالخارج، ورفع أيضا نسبة العمولة على المشتريات إلى 6%، وأيضا خفض البنك حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمشتريات بالخارج، فقد وصلت الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية إلى 750 دولار فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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