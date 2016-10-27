ضبط عاطل وبحوزته 20 تذكرة هروين بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان طنطا من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهروين قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطار من العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، يفيد من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم بورود معلومات بقيام "أ ع إمام، 30 سنة عاطل ومقيم بمنطقة السلخانة ببيع المواد المخدرة هروين بدائرة القسم.

وبعمل التحريات الأمنية تمكن النقيب حسن داوود معاون مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته 20 تذكرة هروين معدة للبيع على العملاء. وتم اصطحاب المتهم لديون القسم وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.