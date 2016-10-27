المطربة شمس تتبرأ من حسابها على تويتر وتتهم هؤلاء بسرقته

أطلقت المطربة المثيرة للجدل بتغريداتها الساخنة، شمس تحذيراً عاجلاً لكل جمهورها عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام أكدت فيه "تهكير" حسابها على تويتر وانها غير مسؤولة عن كل ما ينشر بواسطته، واشارت إلى أن توثيق الحساب ومنحها مميزات استثنائية من إدارة الموقع، لا يعني استحالة اختراقه، واتهمت أصحاب "الفولورز" الوهمي بسرقة حسابها.

شمس كتبت أولاً : تهكر حسابي في تويتر اي شي ينزل انا غير مسؤولة عنه وحسبي الله ونعم الوكيل وبعدها تعرضت لحملة هجوم بعد اعلان سرقة حسابها، واكد البعض أنها تريد التبرؤ من التبعية القانونية لبعض تغريداتها المثيرة، وأكدوا أن الحساب موثق من إدارة تويتر ويحظى بمميزات خاصة فكيف تتم سرقته.

وجاء رد شمس عبر إنستقرام مجددا قائلة: الكل يسأل شلون حسابك متوثق ويتهكر. الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات والامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر حساباتهم متوثقة ومحمية وتهكرت كل هذا الحقد عشان حسابي مافيه فلورز وهمي وعشان تويتر اهداني مميزات دون عن غيري. وعلى الاكيد هذا الموضوع استفز الي عايشين حياتهم وهم!!

المثير أن حساب شمس على تويتر لا يوجد به ما يستحق التحذير، وهي نفسها كتبت عليه تحذير من محاولة التهكير، ما يعني أنها نجحت بالدخول لحسابها، أو أن الهاكرز يقوم بنقل ما تكتبه عبر انستقرام.

يذكر أن شمس خاضت معركة مع أغلب النجوم حول حقيقة الأرقام المتداولة عن عدد المتابعين لهم عبر السوشيال ميديا ومشاهدات اليوتيوب، واتهمت أغلبهم بشراء الفولورز الوهمي، والمشاهدات الوهمية.