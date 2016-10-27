فايز السعيد يسأل عبداللطيف آل الشيخ: "أنا ويني"؟

يستعد الفنان فايز السعيد لإصدار ألبومه الغنائي الجديد "أنا ويني" بعد أن انتهى من وضع اللمسات النهائية على أغاني الألبوم، وكان سفير الألحان فايز السعيد قد زار شركة "روتانا" في مقرها الرئيسي في دبي لتسليم النسخة الماستر لألبوم "أنا ويني" المقرر طرحه في الأسواق نهاية أكتوبر الجاري، والتقى بالأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وتم خلال الجلسة الودية تجديد العقد لإدارة الأعمال، ووضع اللمسات النهائية لإطلاق الألبوم وبدء عرض الكليب الجديد الذي يحمل نفس عنوان الألبوم.

السعيد عبر لـ"سيِّدتي" عن سعادته بإنجاز الألبوم، موضحاً أنه حصيلة جهد 3 أعوام، وأن الأغنية التي ستحمل اسم الألبوم "أنا ويني" من كلمات الشاعر المبدع عبداللطيف آل الشيخ وألحان مصطفى جاد وتوزيع أسامة الهندي، وستكون مفاجأة للجمهور على حد وصفه، مبيناً أن الألبوم سيطرح في الأيام الثلاثة القادمة.

من جهته، قال الشاعر عبداللطيف آل الشيخ: إن هذا العمل سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بينه وبين الفنان فايز السعيد، موضحاً أنه استمع إلى الأغنية وأعجبه الإحساس العالي في الأداء الذي جاء متناغماً مع الكلمات، وعن قصة الأغنية التي تحمل في سياقها صور فراق حزينة قال: هي حالة وجدانية قد يمر بها أي إنسان، والشاعر هنا مهمته أن يترجم هذه المشاعر إلى شعر حتى تصبح محسوسة، ثم يأتي دور الفنان الذي يحول النص من سياقه البصري إلى السياق المسموع، وأرى أن التعبير عن المشاعر يسير وفق لحظات تراتبية بداية من الموقف الإنساني وانصهار الشاعر في الموقف إلى أن تصبح أغنية.

وذكر آل الشيخ أن هذا أول عمل يجمعه بسفير الأغنية الخليجية صديقه الفنان فايز السعيد، وقال:" الواقع أن الفنان فايز السعيد تفوق بحسه على حس من كتبها ولحنها"، وأضاف:"هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن العمل الجيد عبارة عن إحساس الكاتب الذي يترجمه إحساس الملحن ويبروزه إحساس المطرب وهذه المعادلة تجدونها واضحة في أغنية "أنا ويني".