بالفيديو: الطفلة آية تطلب طلب من دنيا بطمة والأخيرة ترد على الفور

طلبت الطفلة آية التي أصبحت تعرف بأضخم طفلة في العالم ، مجدداً بعد زيارة سعد لمجرد لها زيارة الفنانة المغربية التي تعيش في البحرين دنيا باطمة عبر السناب شات وهي تحمل عصا الأميرة.

ولم تتأخر دنيا في الرد على طلب آية ، إذ وعدتها عبر نفس التطبيق بأن تكون أول زوارها حال مجيئها إلى المغرب ، بعدما طلبت منها أن تهتم بنفسها مشيرة في الآن ذاته أنها لو كانت في المغرب لكانت أول من يزورها.

وتوالت تعليقات مشاهدي الفيديو مازحة مابين مطالب لآية بالمطالبة بزيارة فنانين مغاربة وأجانب آخرين ، وبين مشدّد على والدي آية لاستثمار الفرصة و رفع معنويات آية حتى تستعيد وزنها الطبيعي وتعود لممارسة حياتها العادية .

