"رجل المستحيل" يشعل أزمة بين حسن الرداد ويوسف الشريف

تسبب مشروع تحويل قصص رجل المخابرات الأسطوري أدهم صبري الشهير برجل المستحيل، لفيلم سينمائي ، بأزمة مكتومة بين النجم حسن الرداد الذي روجت صفحات منسوبة له خبر توقيعه عقد بطولة الفيلم، وتم نشر بوسترات له بشخصية أدهم صبري، وبين النجم يوسف الشريف المرشح المفضل لبطولة العمل وفقاً للمؤلف نبيل فاروق.

الأزمة حول "دور العمر" اندلعت مع تدشين المؤلف نبيل فاروق بالتعاون مع الشركة المنتجة برئاسة المنتج هاني اسامة لاستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الفنان الأصلح لتقديم شخصية رجل المستحيل، وتم ترشيح النجوم عمرو يوسف وكريم عبد العزيز وحسن الرداد ويوسف الشريف، ووفقاً للتصويت حصل القيصر يوسف الشريف على أعلى الأصوات ومن بعده الرداد ثم عمرو يوسف وبالنهاية كريم عبد العزيز، وتم استبعاد النجم أحمد عز المرشح الأساسي للدور لأسباب غير معلنة، كما تم استبعاد المرشح الثاني إياد نصار بسبب لكنته.

يذكر ان سلسلة اصدارات رجل المستحيل، احتلت قمة مبيعات الكتب بمصر لفترة طويلة جداً، وتم تحويلها سابقاً لمسلسل إذاعي، من بطولة حسن الرداد وبمشاركة لطفي لبيب، احمد صيام ،سامح الصريطي و احمد فؤاد سليم، وبعد نجاحه تقرر تحويله لمسلسل تلفزيوني وتم ترشيح الرداد أيضاً، ولكن الشركة صاحبة الحقوق غيرت رأيها وقررت تحويل القصة لسلسلة أفلام وتم وضع أسماء النجوم المرشحة للدور وفقاً لمواصفات خاصة أهمها الوسامة واللياقة البدنية والقدرة على التحدث باللغات الأجنبية.

حسن الرداد قدم شخصية رجل المستحيل فعلاً بمسلسل إذاعي .. ولكن الجمهور اختار يوسف الشريف للبطولة السينمائية فهل يستسلم ويفرط بدور العمر؟