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سيارا تحتفل بعيد ميلادها بالإعلان عن خبر مميز

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الأربعاء 26-10-2016 22:47

احتفلت النجمة العالمية سيارا Ciara بعيد ميلادها الـ31 على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" ومع معجبيها.

وقد نشرت النجمة صورة مع زوجها تظهر كيف وضع الثنائي أيديهما على بطن سيارا للإعلان عن حملها بعد 3 أشهر فقط من الزواج.

وقد أرفقت يارا الصورة بتعليق كتبت فيه :"بمناسبة عيد ميلادي تلقيت الكثير من الحب من عائلتي وأصدقائي...وأشعر بالكثير من الحماس للإعلان عن أجمل وأهم هدية قد أعطانيها الله"، في إشارة منها إلى الحمل.

وفي سياق متصل، نشر راسيل ويلسون Russell Wilson ، زوج النجمة، الصورة نفسها وأرفقها بتعليق كتب فيه :" أكبر النعم...شكراً الله".

يشار إلى أن سيارا لديها طفل من علاقتها السابقة بالنجم فيوتشر Future، ويبلغ من العمر عامين.

 

 

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