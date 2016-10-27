6 أشخاص أمام القضاء الفرنسي بسبب "دوقة كامبريدج العارية"

كشفت صحيفة daily mail البريطانية أن 6 صحافيين ومصورين ومديري صحف أحيلوا للمحاكمة في فرنسا، بتهمة المساس بالحياة الخاصة، بعد نشر صور في العام 2012 تظهر فيها دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton عارية الصدر، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

ووجهت إلى مديرة تحرير مجلة "Closer" ورئيس المجموعة الصحافية "Mondadori " مالكة المجلة والمدير العام المنتدب لصحيفة " La Provence" ومصورة من هذه الصحيفة، فضلاً عن مصورين يعملان لحساب وكالة باريسية، تهمة المساس بالحياة الخاصة والتواطؤ في قرار صادر عن قاضي التحقيق في تموز/يوليو.

وكانت الصحيفة الصادرة في جنوب فرنسا نشرت صوراً لكيت ميدلتون بلباس البحر في السابع من أيلول/سبتمبر 2012. وبعد أسبوع نشرت مجلة " Closer" صوراً لدوقة كامبريدج عارية الصدر، حيث كانت مستلقية في الشمس على شرفة دارة خاصة في جنوب فرنسا، في عطلة مع زوجها الأمير ويليام.

ونفت صحيفة "La Provence" أن تكون مصورتها التقطت صور الأميرة عارية الصدر، ونشرت صحف أوروبية أخرى الصور بعد ذلك.

وتقدم الزوجان يومها بشكوى لمعرفة هوية صائد الصور الذي التقطها، ويفترض أن تجري المحاكمة خلال العام 2017.

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