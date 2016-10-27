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عمل مداخل خاصة لمتحدى الإعاقة بالميادين والمؤسسات الحكومية بالمنيا

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عمل مداخل خاصة لمتحدى الإعاقة بالميادين والمؤسسات الحكومية بالمنيا عمل مداخل خاصة لمتحدى الإعاقة بالميادين والمؤسسات الحكومية بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

قررعصام البديوى، محافظ المنيا، عمل مداخل خاصة "رامبات" للأشخاص من متحدى الإعاقة بميادين المحافظة الرئيسية، والمؤسسات الحكومية، تخفيفاً وتيسيرا لحركتهم بالميادين والمؤسسات الحكومية، مع تخصيص مكاتب لذوى الإعاقة فى الطابق الأرضى بكل مصلحة حكومية.

 

قال المحافظ، خلال لقائه بعدد من متحدى الإعاقة بميدان بالاس أثناء تنفيذ مدخل خاص بهم بالميدان، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهًدا فى توفير كل سبل الدعم والمساندة اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة٬ مؤكًدا رعاية أصحاب القدرات الخاصة والموهوبين منهم.

 

وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليا تنفيذ مدخل خاص لذوى الاحتياجات بمبنى ديوان عام المحافظة، مؤكدا أن الدولة تضع فى مقدمة أولوياتها دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعى، لافتاً إلى أن الإعاقة لا تمثل مشكلة للفرد طالما لدية العزيمة والإرادة الكافية لتنمية قدراته الشخصية، مشيراً إلى أهمية دور المعاق فى المجتمع.

 

وطالب المحافظ بتدعيم دور الجمعيات الأهلية، فى تبنى العمل التطوعى، الذى يعد من المقومات الأساسية لدعم منظمات المجتمع المدنى وتقديم الخدمات، والاهتمام بالأشخاص متحدى الإعاقة وتقديم سبل الدعم لهم .

 

 


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