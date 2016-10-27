مؤتمر تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال للمرأة بمكتبة الإسكندرية

تشهد مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 27-29 أكتوبر الجارى مؤتمر تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال للمرأة "إسكندرية ستارت آب"، والذى يشارك فيه حوالى 200 امرأة من الموهوبات فى مجال ريادة الأعمال بالإسكندرية ومنطقة الدلتا.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع وإلهام المزيد من النساء لتأسيس أو الانضمام إلى الشركات الناشئة وتعريف المزيد من النساء بالموارد وخدمات الإرشاد المتاحة فى مجال الشركات الناشئة. وسوف تتم دعوة بعض النساء اللاتى حققن نجاحًا فى ريادة الأعمال فى محافظة الإسكندرية لتقديمهن كنماذج مُشرفة ومشرِقة.

يُعقد المؤتمر بالشراكة بين مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (SEED)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتبة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وTIEC، وأرامكس وجهات أخرى.