"الخدمات البيطرية": تحصين 38 مليون رأس ماشية وطائر ضد 5 أمراض وبائية

كشفت أخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى، بشأن تحصينات الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية، التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة بمصر، يوضح تحصين 38 مليون رأس ماشية وطائر منها 23 مليون و415 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بإجمالى 5 مليون و777 ألف حيوان.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، أنه تم تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بإجمالى 4 مليون و918 ألف و603 روؤس، وضد مرض طاعون المجترات 155 ألف رأس ماشية، وضد مرض جدرى الضان والجلد العقدى 2 مليون و758 ألف، وضد مرض التسمم الدموى 270 ألف رأس، ونشاط علاج أمراض الدواجن 2 مليون و255 ألف و500 طائر.

وقال التقرير، أن الهيئة مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقاً لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التى تتضمن احتواء أى من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، منها سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة، لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها (2-5) كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات، والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، وخاصةً مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.

وأضاف تقرير الهيئة، أنه يتم عمل برامج إرشادية تباعاً لرفع الوعى فى المنطقة ككل ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة، لتكثيف حملات رفع القمامة أولاً بأول، وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات لاحتواء أى من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى أن الأجهزة البيطرية بالمحافظات تقوم بتوعية المواطنين بخطورة فيروس أنفلونزا الطيور وتطهير أماكن الإصابة وتوزيع أكياس بلاستيكية ومطهرات على المربين فى المنازل، للتخلص من الدواجن النافقة بشكل صحيح بدلًا من إلقائه فى الشوارع، وتنفيذ برنامج التحصين الدورى باللقاحات السيادية والدفع بفرق بيطرية بالقرى والنجوع، ما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد، وخاصةً فى التربية المنزلية.‏

وتابع التقرير،أن الهيئة تنفذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور بوضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الأمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات فى القرية المصابة لمدة 21 يوما،لافتاً إلى أن التحصين ضد المرض مجاناً للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.