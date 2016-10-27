نزاهة تتحقق من توظيف ابن أحد الوزراء بطرق غير نظامية وتعيين 20 أستاذاً من عائلة واحدة في جامعة شقراء وتلوّح بإجراءات

عبدالرحمن العجلان

كشفت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أنها تحقق فيما أثير حول تعيين ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية وتعيين (20) أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة

مشيرة بأنها ستتخذ الاجراءات النظامية وفقا لما يتبين لها من نتائج التحقق.

وأشارت الهيئة إلى صحة الإجراء الذي اتخذه وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبدالله الحمدان، فيما يخص تكاليف مشاركة أعضاء الوفد السعودي في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو).

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ عبدالرحمن العجلان في رد على أسئلة وجهتها له "الرياض" حول ما يتداول حالياً في شبكات التواصل الاجتماعي في عدد من القضايا أولها: قضية توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، وما الذي اتخذته "نزاهة" حيال ذلك؟ بقوله: ترصد الهيئة عبر وحداتها المختصة ما ينشر في وسائل الإعلام، وشبكة الانترنت، بما يتعلق بمهام واختصاصات الهيئة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحري والتحقق مما أثير في شبكات التواصل الاجتماعي عن توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، حيث باشرت مهام أعمالها بالتحري والتحقق مما جرى تداوله، وستتخذ الهيئة الإجراءات النظامية وفقاً لما يتبين بشأن الموضوع.

العجلان: خادم الحرمين يؤكد أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد

وأكد أن "نزاهة" توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف العجلان: أود التذكير على ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد.

إجراء وزير النقل بشأن مشاركة الوفد السعودي في «عمومية الأيكاو» صحيح

إجراء وزير النقل نظامي

وفي رد على سؤال حول ما أثير أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي عن موضوع المراسلات الإلكترونية الداخلية بين وزير النقل، والرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية بخصوص تكاليف رحلة وفد مشارك في أعمال خارجية؟، وهل باشرت الهيئة "نزاهة" الموضوع؟ وما الذي اتخذته حيال ذلك؟

قال العجلان: باشرت الهيئة مهام أعمالها واختصاصها بالتحري والتحقق مما أثير في شبكات التواصل الاجتماعي عن ذلك، ولم يتبين للهيئة مخالفة للأنظمة فيما اتخذه وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبدالله الحمدان، فيما يخص تكاليف مشاركة أعضاء الوفد السعودي في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو).

جامعة شقراء

وحول ما أثير حول مباشرة "نزاهة" لقضية تعيين (20) أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة وما صحة ذلك، وما النتائج ؟

أكد العجلان أن هذه القضية أثيرت في شبكات التواصل الاجتماعي وتم تداولها أيضا، وقد باشرت الهيئة مهام أعمالها واختصاصها بالتحري والتحقق مما نشر، وهي محل بحث من قبل الهيئة، وستتخذ الهيئة الإجراءات النظامية وفقاً لما يتبين بشأن الموضوع.