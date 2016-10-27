القطاع الخاص: كلمة خادم الحرمين وثيقة تأكيد على تحقيق برامج التحول الوطني

إبراهيم السبيعي

لقيت كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي ألقيت في حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة أمس الأول، الترحاب بين مختلف المنتمين للوسط الاقتصادي بالمملكة، واعتبرها عدد من رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، وثيقة تأكيد وإصرار لتحقيق رؤية المملكة 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني، لبناء اقتصاد قوي ومتين وتجديد لدعوة القطاع لمؤازرة الدولة في برامجها وخططها ومبادراتها الرامية لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.

وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة هيثم بن عبدالقادر نصير، إن كلمة خادم الحرمين في مناسبة تكريم المنشآت الفائزة بتسليم جائزة المؤسس للجودة، تأتي كدفعة تحفيز لجميع أبناء المملكة فنحن مقبلون على تحول شامل في جميع قطاعات الدولة ومفاصلها، وإن تضمينه -حفظه الله- في كلمته على أن ذلك يتطلب جهوداً مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية يستدعي من الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق رؤية المملكة وضمان استمرار الرفاهية والرخاء لأبنائه وللأجيال القادمة.

بدوره قال المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، إن اهتمام وحرص خادم الحرمين على تحفيز المواطن والوطن وحرصه على إيضاح الرؤى ليس بجديد وهو أسلوبه المعروف، وكان جلياً في كلمته التذكير بأهمية تكاتف الجميع وتعاونهم على تحقيق أهداف الرؤية السعودية التي هي ضرورة، فليس من المعقول الاستمرار على الأساليب القديمة والزمن يتطور ويتغير.

وأكد المستشار أحمد الحمدان، على ما ضمنه خادم الحرمين في كلمته حول أن أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وأنهم قادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الجميع التكاتف والاجتماع، ليتحقق ما تصبو له الدولة في خططها التي تتطلب أن يكون القطاع الخاص شريكا فاعلاً في تحقيقها.

ومن جهته وصف المصرفي والعقاري إبراهيم بن عبد الله السبيعي، خطاب خادم الحرمين بالتوجيهي الباعث على الاطمئنان، وقال إن حرص ولاة الأمر على مصلحة المواطن والوطن هو واقع يعيشه أبناء المملكة منذ تأسيسها على المؤسس الملك عبدالعزيز، وكان خطاب خادم الحرمين واضحاً في تذكير الجميع بأهمية برامج التحول الوطني، وضرورة مؤزرتها كما أنه يحمل رسالة للمستثمرين تؤكد حرص الدولة على نجاح برامج التحول وتبنت المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق ذلك.

وقال إبراهيم السبيعي نحن في القطاع الخاص نعلم بأن العالم كله يرزح في ظل تباطؤ وركود، ونحن جزء من العالم، كما أننا واعون لأهداف برامج التحول وأنها تتطلب الصبر والانتظار ليتحقق ما تصبو إليه الدولة من ديمومة واستمرارية للرخاء والأمن، مشيراً إلى أن المملكة دولة تزخر بكافة العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح خطط التحول الوطني، وينبغي أن يدعم ذلك ما ذكره خادم الحرمين الشريفين حول أهمية بناء الإنسان وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة ليكون ساعداً قوياً يسهم في بناء هذا الوطن وتطوره.

هيثم نصير

أحمد الحمدان