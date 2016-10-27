خـادم الحـرمين استعـرض مع مديـرة عـام صندوق النقد التطورات الاقتصادية العالمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، معالي مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

ورحب خادم الحرمين بمديرة عام صندوق النقد، متمنياً لها ولوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، التوفيق والنجاح في اجتماعاتهم المشتركة.

وجرى استعراض التعاون القائم بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما استقبل خادم الحرمين أمس، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب خادم الحرمين برؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم الحالية في الرياض.