أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خـادم الحـرمين استعـرض مع مديـرة عـام صندوق النقد التطورات الاقتصادية العالمية

Google+ Print
خـادم الحـرمين استعـرض مع مديـرة عـام صندوق النقد التطورات الاقتصادية العالمية خـادم الحـرمين استعـرض مع مديـرة عـام صندوق النقد التطورات الاقتصادية العالمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، معالي مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

ورحب خادم الحرمين بمديرة عام صندوق النقد، متمنياً لها ولوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، التوفيق والنجاح في اجتماعاتهم المشتركة.

وجرى استعراض التعاون القائم بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما استقبل خادم الحرمين أمس، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب خادم الحرمين برؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم الحالية في الرياض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية