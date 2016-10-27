العساف : «السندات» الخطوة الأولى في إصدارات الديون

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن إصدارات الديون لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة" ، وتوقع الصندوق نموا قدره 1.2 بالمئة للاقتصاد السعودي هذا العام واثنين بالمئة في 2017، وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "اثنين بالمئة أو أقل".

من جهتها رحبت لاجارد بالخطوات التي أخذتها المملكة للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة، مؤكدة أن المملكة بدأت بتصحيح أوضاعها المالية العامة، إذ عملت على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، وتطرقت إلى أهمية زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق، كما اعتبرت لاجارد "اجتماعها بوزراء المالية الخليجيين تصميما لتحدي الظروف المالية الصعبة .

وكان العساف قد اجتمع في وقت سابق مع لاجارد التي تزور المملكة حالياً للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي .

وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الاقتصادية وآفاق النمو في الاقتصادات الرئيسية وتقلبات أسعار الصرف والأسواق المالية ، وتم بحث أوجه التعاون بين المملكة والصندوق وبحث إمكانيات توظيف الكوادر السعودية ، كما تم استعراض التطورات الاقتصادية في دول المنطقة ودور الصندوق في مساعدة بعضها.