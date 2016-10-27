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مسئول عراقى: تنظيم داعش يعدم عشرات السجناء قرب الموصل

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مسئول عراقى: تنظيم داعش يعدم عشرات السجناء قرب الموصل مسئول عراقى: تنظيم داعش يعدم عشرات السجناء قرب الموصل

>(رويترز)

قال مسئولون، الأربعاء، إن تنظيم داعش أعدم فى الأيام القليلة الماضية عشرات السجناء الذين أسرهم من قرى، اضطر لتركها مع تقدم الجيش العراقى باتجاه مدينة الموصل.

 

وقال عبد الرحمن الوكاع عضو مجلس محافظة نينوى لرويترز إن أغلب الذين أعدموا أعضاء سابقون فى الشرطة والجيش العراقيين كانوا يعيشون فى مناطق تحت سيطرة التنظيم جنوبى الموصل.

 

وقال المسؤول فى أربيل- عاصمة إقليم كردستان- إلى الشرق من الموصل إن المتشددين أجبروهم على مغادرة منازلهم مع أسرهم وأخذوهم إلى بلدة حمام العليل الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوبى الموصل حيث نفذت الإعدامات.

 

وقال نقلا عن شهادة سكان بقوا فى القرى وأناس نزحوا عن المنطقة إن الرجال أعدموا رميا بالرصاص. وأضاف أن الإعدامات تهدف إلى إرهاب الآخرين لاسيما فى الموصل كما تهدف إلى التخلص من السجناء.

 

وقال الوكاع إن تنظيم داعش يأخذ عائلات من كل قرية يغادرها، وبشكل منفصل قال السياسى الكردى البارز هوشيار زيبارى فى تصريح لرويترز فى أربيل إن التنظيم أعدم 65 شخصا على الأقل جنوبى الموصل قبل نحو ثلاثة أيام.


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