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«العدل» تصدر 1.6 مليون وكالة.. العام الماضي

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أصدرت كتابات العدل الثانية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي،1659121 وكالة.

وقد بلغ معدل الإنجاز في كتابات العدل في الدقيقة 14 وكالة، وفي الساعة 850 وكالة، ويومياً 6800 وكالة.

وتصدرت العاصمة الرياض القائمة بعد إصدار كتابات العدل فيها لـ(462790) وكالة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثانيةً بـ(348292) وكالة، والمنطقة الشرقية ثالثة بعد إصدار (246293 ) وكالة.

وضمت قائمة أكثر 10 أنواع من الوكالات الصادرة، وكالات كل من المطالبات والمحاكم، العقارات، الجوازات، الأمانات والبلديات، السيارات، استقدام العمالة، السجلات التجارية، البنوك والمصارف، الرواتب والمستحقات، ووكالات صدرت لاستخدامها خارج المملكة فقط.

وبلغت وكالات المطالبات والمحاكم (353268) وكالة، ووكالات العقارات (330019) وكالة، والجوازات (94343) وكالة، والأمانات والبلديات (90858) وكالة، ووكالات السيارات بلغت (81591 ) وكالة، واستقدام العمالة (77631) وكالة. واشتملت القائمة في المرتبة السابعة وكالات السجلات التجارية إذ بلغت (74000) وكالة، والبنوك والمصارف بلغت (71108) وكالات، ووكالات الرواتب والمستحقات بلغت (70726) وكالة، وحلت الوكالات الصادرة لاستخدامها خارج المملكة فقط في آخر القائمة بإجمالي بلغ (64437) وكالة، فيما بلغ إجمالي الوكالات الأخرى (351140) وكالة.

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