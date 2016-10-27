وزير النقل يفتتح مركز التحكم والتشغيل لقطارات « سار»

افتتح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، سليمان بن عبدالله الحمدان مؤخرا مركز التحكم والتشغيل في مقر الشركة بالرياض، وذلك بحضور الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمشرف العام على "سار" الدكتور رميح بن محمد الرميح وعدد من مسؤولي الشركة.

ويُعد المركز مسؤولا عن إدارة وتشغيل 2400 كيلو متر من السكك الحديدية, ابتداءً من منجم حزم الجلاميد (شمال المملكة) والبعيثة (القصيم) حتى محطات التفريغ في رأس الخير (شرق) وكذلك محطة الرياض, إضافة الى التشغيل والتحكم بالسكك الحديدية داخل مباني الصيانة بالنعيرية وذلك على مدار الساعة.

واستمع معاليه عقب افتتاح المركز إلى شرح من مشرف مركز التحكم والتشغيل المهندس ريان بن عبدالله الحربي عن المركز وآلية العمل به حيث ذكر أن العاملين بالمركز يتحكمون في حركة وتشغيل قطارات المعادن بشكل يومي (4 قطارات للفوسفات وقطارين للبوكسايت), اضافة الى التحكم والسماح للاختبارات اليومية لقطار الركاب، وكذلك التنسيق فيما بين طلبات الصيانة الدورية وحركة القطارات بما يضمن سلامة الحركة وانسيابيتها.

كما أوضح أن المركز مجهز بنظام ETCS level2 حيث يعد من أحدث الانظمة في الادارة والتشغبل، ليضمن - بمشيئة الله وقدرته - سلامة وحركة القطارات على الخطوط الحديدية، كذلك توفير تغطية كاملة للشبكة باتصال لا سلكي عن طريق نظام الـ GSMR ، مبيناً أن المركز مزود بكاميرات مراقبة لجميع المحطات.

واكد المهندس الحربي أن شركة "سار" تهدف الى توطين التقنية بمركز التحكم، حيث تم استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبهم، حيث نجحت في رفع نسبة المراقبين السعوديين للسكة خلال عامين من 0 % الى 55 % ، لافتاً إلى أنها تسعى للوصول الى 70 % مع نهاية 2017م.