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سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد

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سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الأول الدوحة قدم خلالها عزاءه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأسرة آل خليفة، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه الله- .

وقد أعرب سموه عن خالص عزائه لأسرة الفقيد والشعب القطري الشقيق سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو الأمير سلطان بن سلمان، على مواساته لهم في الفقيد، داعين الله أن يرحم الفقيد، ومؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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