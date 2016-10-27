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ولي ولي العهد يعـزي في خليفة بن حمد

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه الله - ، وذلك خلال زيارة سمو ولي ولي العهد لدولة قطر مساء أمس .

وقد عبر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو ولي ولي العهد، على مواساته لهما في الفقيد.

كما قدم سمو ولي ولي العهد العزاء والمواساة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني .

وقد رافق سمو ولي ولي العهد في أداء واجب العزاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد التونسي وعدد من المسؤولين.

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ولي ولي العهد مواسياً الشيخ حمد بن خليفة

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ولي ولي العهد وأمير قطر

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