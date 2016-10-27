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الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع لاجارد رؤية المملكة2030

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الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع لاجارد رؤية المملكة2030 الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع لاجارد رؤية المملكة2030

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء أمس مع معالي وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو الذي يزور المملكة حاليا للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية بين دول مجلس لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأميركية في مجالي الاستثمار والتجارة.

حضر الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري.

فيما حضره من الجانب الأميركي السفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول ، ووكيل وزير الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين، ومساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية رامين تولي وعدد من المسؤولين في البلدين .

كما التقى ولي ولي العهد مساء أمس، معالي مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد .

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطرق لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ومراحل تنفيذها . حضر اللقاء معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري وعدد من المسؤولين من الجانبين .

ويلتقي وزير الخزانة الأميركي

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