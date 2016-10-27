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كلية الملك فهد الأمنية تفعل التعاملات الإلكترونية

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كلية الملك فهد الأمنية تفعل التعاملات الإلكترونية كلية الملك فهد الأمنية تفعل التعاملات الإلكترونية

أكد اللواء سعد بن عبدالله الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية أن الكلية قطعت خطوات متسارعة للاستغناء عن المعاملات والإجراءات الورقية نحو منظومة تقنية حديثة في مراسلاتها الداخلية كي تتناغم مع احتياجات العصر في تقديم خدمات وإجراءات سريعة وفاعلة تدعم تطور العمل وجودته واحترافيته.

وقال: إننا فعلنا الانتقال إلى العمل الالكتروني عبر أربع مراحل تم في الأولى تفعيل نظام الاتصالات الإدارية ونقل جميع المعاملات من النظام القديم إلى النظام الحديث، وجاء في الثانية تبادل المخاطبات الكترونياً بين مختلف الوحدات دون الحاجة إلى اساس المعاملة حيث يتم الشرح والتوجية الكترونيا وجاءت المرحلة الثالثة بتفعيل المتبقي من خصائص النظام الالكتروني، أما المرحلة الرابعة فكانت بالتفعيل الكامل للنظام بجميع خصائصه تعتبر هذه المرحلة النهائية للتعامل الورقي بالكلية.

جاء ذلك خلال رعايته لعدة ورش عمل عقدت بالكلية لشرح آلية وسياسة الانتقال من التعاملات الورقية إلى التعاملات الالكترونية وذلك بالتّفعيل الالكتروني الكامل لنظام الاتصالات الإدارية بالكلية للاستغناء تدريجياً عن التعاملات الورقية.

وأشار اللواء الخليوي أن ورش العمل تستهدف مديري الإدارات الرئيسية والفرعية ورؤساء الأقسام العلمية والشعب الدراسية وموظفي الشؤون الإدارية، كخطوة من خطوات إدارة التغيير والتي تضمن مشاركة الجميع في إنجاح المشروع.

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