مؤتمر يستعرض المستجدات العلاجية لأمراض الباطنية

أكدت كاملة الحسن مديرة العلاقات العامة في المستشفى السعودي الألماني في الرياض، نجاح المؤتمر الأول للأمراض الباطنية، وذلك يومي الخميس والجمعة 20-21من شهر اكتوبر الجاري.

وقالت إن نجاح المؤتمر يرجع إلى زخم المناقشة والتفاعل مع موضوعاته، إذ بحث أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية المختلفة وتطبيق إرشادات المنظمات العلمية الدولية، بجانب مشاركة أبرز الأساتذة والمختصين في هذا المجال.

وأشارت إلى أن "السعودي الألماني" يسعى دوما ضمن أدواره الاجتماعية المتعددة في طرح الموضوعات المؤدية إلى الرفع من القيمة المعرفية واستعرض المستجدات الطبية بما يفيد المجتمع، وذلك في إطار رسالة المستشفى والمتمثلة في "إن التعليم المستمر مسؤولية الجميع".