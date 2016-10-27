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تمرين « جسر 17 « البحري للقوات البحرية السعودية والبحرينية يواصل مناوراته

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يواصل تمرين « جسر 17 « البحري الذي انطلق في ميناء سلمان في مملكة البحرين مناوراته العسكرية بمشاركة القوات البحرية والبحرينية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات والتغطيات العسكرية بكل حماس وتفان.

ويأتي التمرين الثنائي المختلط « جسر17» من أجل إثراء الخبرات القيادية والقتالية في قوات البلدين الشقيقتين وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية بالإضافة إلى تعزيز العمليات بالتنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المشتركة. وشهدت المناورات تنفيذ التكتيكات العسكرية من خلال تمرين السيطرة على الحريق وحصر العطب في السفن ومناورة اقتحام المباني والإنزال على الحبل السريع من البرج لقوات الأمن الخاصة إضافة إلى مناورة اقتحام السفن وتفتيشها إثناء العمليات القتالية والإنزال السريع عن طريق الطائرة العمودية على السفن المشاركة في التمرين , كما شهدت المناورات استخدام الذخيرة الحية في مناورات السفن المشاركة في مسرح العمليات.

وجرى خلال مجريات التمرين تطبيق جميع الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية بأوقات قياسية وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارات عالية اتسمت في مختلف التطبيقات بالتوافق والتجانس وروح العمل المشترك الموحد.

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