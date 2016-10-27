جواهر القاسمي تتبرع بمعطفها لصالح مبادرة جينز للاجئين

تبرعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمعطفها الشخصي لصالح المبادرة الإنسانية العالمية جينز للاجئين، وذلك في إطار جهودها وإسهاماتها في العمل الإنساني والاجتماعي على الصعيد العالمي.

وقام الفنان والمصمم العالمي الشهير جوني دار، صاحب فكرة مبادرة «جينز للاجئين» بإضفاء لمسات جمالية على معطف سموها الذي ارتدته خلال زيارتها لمخيم الزعتري في العام 2014، محولاً إياه إلى لوحة فنية فريدة، حيث سيتم عرضه إلى جانب 100 قطعة أخرى من الجينز تبرع بها عدد من المشاهير ضمن معرض «ساتشي»، الذي ستنظمه كل من مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، ومبادرة «جينز للاجئين» بالعاصمة البريطانية لندن.

فعاليات

وسبق تنظيم العرض، الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، طرح هذه القطع للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت، حيث سيخصص ريع المزاد بأكمله لصالح لجنة الإنقاذ الدولية، دعماً لبرنامج الاستجابة للطوارئ وبرامج تنمية المرأة.

ودعت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، كافة الأفراد والمؤسسات، المعنيين بالعمل الخيري والإنساني من مختلف دول العالم، إلى المشاركة في المزاد الإلكتروني الذي سيقام على القطع الفريدة من ألبسة الجينز، لكونه يحمل في طياته دلالات ومضامين إنسانية عميقة، حيث يسعى المزاد إلى مد يد العون والمساعدة إلى اللاجئين في العالم، وجددت سموها دعوتها إلى تضافر الجهود كافة لإنهاء معاناة اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن العالم اليوم يعيش ظروفاً استثنائية، فلا زالت آلة الحرب تحصد أرواح الأبرياء في عدد من دول العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، كما أدت هذه الحروب إلى موجات لجوء غير مسبوقة، وهو ما أكده التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مايو الماضي، والذي كشف عن أن عدد الأشخاص الذين شردتهم الصراعات حول العالم وصل إلى أعلى مستوياته بتجاوزه 65.3 مليون لاجئ مع نهاية عام 2015، ولفتت سموها إلى أن الضمير الإنساني يحتم على الجميع المساهمة في إيجاد حلول لهذه الأزمة، وبث الأمل في نفوس اللاجئين من خلال تقديم كل ما من شأنه أن يخفف من آلامهم ومعاناتهم.

جهود

اختارت «جينز للاجئين» في سبتمبر الماضي سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي راعياً فخرياً لمشروعها الفني الإنساني، تقديراً لجهود سموها الرامية إلى جعل العالم مكاناً أفضل وأكثر أمناً للاجئين، ولدورها البارز وإسهاماتها الكبيرة في العمل الإنساني والاجتماعي على الصعيد العالمي.