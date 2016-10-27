نجيب جبرائيل: "لواء الثورة" الإرهابى بعث لى برسالة تهديد عبر "واتس اب"

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه تلقى رسالة تهديد على هاتفه المحمول من تنظيم لواء الثورة عبر تطبيق "واتس اب" تحذره من المشاركة فى عزاء العميد عادل رجائى وتتوعد باستهدافه كما تضمنت الرسالة صورة لقاعة العزاء وهى فارغة.

ووفقا لتأكيدات "جبرائيل"، فإن التنظيم اختتم رسالة التهديد بعبارة: "نراكم بقاعة السلام لا تتكلفوا عناء البحث فنحن فى الانتظار دائما".

وأكد جبرائيل لـ"اليوم السابع" أنه تقدم ببلاغ لأجهزة الأمن بموجب الرسالة حيث طلبوا منه اتخاذ إجراءات احترازية خلال الفترة القادمة، كما أشار إلى أنه حاول الاتصال برقم الهاتف الذى أرسل إليه التهديدات لكنه كان مغلقا طوال الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "لواء الثورة" كان قد أعلن مسئوليته عن عملية اغتيال العميد عادل رجائى ونشر عبر صفحته على موقع "تويتر" أنه أرسل رسائل تهديد لمجموعة من الشخصيات العامة.

ويعتقد خبراء بوجود ارتباط بين جماعة الاخوان وتنظيم لواء الثورة الذى اعلن فى بيان صادر عنه أن عملية اغتيال العميد عادل رجائى كانت تهدف للثأر من مقتل محمد كمال عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان الذى لقى مصرعه فى تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب مصرعه