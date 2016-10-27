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القبض على عصابة بالسويس سرقت خزينة مقاول

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القبض على عصابة بالسويس سرقت خزينة مقاول القبض على عصابة بالسويس سرقت خزينة مقاول

>السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، الأربعاء، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 متهمين من الأحداث لم يتعدَ عمرهم 16 عاما سرقوا خزينة بشقة مقاول بداخلها مبالغ مالية ومشغولت ذهبية، واعترف المتهمون بجريمتهم.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من مقاول يدعى " محمد . م " من سكان مدينة النور بالسويس بتعرضه لسرقة خزينة حديدية يمتلكها من منزلة بداخلها مصوغات تقدر بـ 200 ألف جنيه ومبالغ مالية.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس تم التوصل إلى المتهمين.

وتبين أن المتهمين 5 من الأحداث لم يتعد أعمارهم 16 عاما وهم " طارق . ع " و " مصطفي . خ " و " حسين . أ " و " محمود . ك " و " ف . ص " .

وبمداهمة مكان اختباء المتهمين الخمسة، تم القبض عليهم واعترف المتهمون بجريمتهم وأماكن إخفاء المسروقات.


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