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إلقاء القبض على مسجل خطر عقب إصابته لأمين شرطة بطلق نارى بكفر الشيخ

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إلقاء القبض على مسجل خطر عقب إصابته لأمين شرطة بطلق نارى بكفر الشيخ إلقاء القبض على مسجل خطر عقب إصابته لأمين شرطة بطلق نارى بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب أمين شرطة من مركز البرلس بشاظية فى القدم، من طلق ناري من قبل مسجل خطر أثناء إلقاء القبض عليه.

كانت قوة من مركز شرطة البرلس برئاسة الرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث البرلس توجهت لإلقاء القبض على أحد المسجلين الخطر  مطلوب على ذمة قضايا، وبمجرد الإقتراب من العشة التي كان يختبأ بها بمصيف بلطيم واخرين، أطلق اعيرة نارية من بندقية كانت بحوزته ، أصاب أحد أمناء الشرطة، وتم نقله لمستشفى بلطيم المركزى

وتمكن الرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث البرلس ، من إلقاء القبض على "م. أ.م"، مسجل خطر، وبحوزته سلاح آلي، وخرطوش، وجار البحث عن الباقين من المطلوبين على ذمم قضايا، تحرر محضر بالواقعة ، جاري العرض على النيابة العامة .


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