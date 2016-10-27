منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية نقل بري مع عمان

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، مساء أمس بفندق قصر البستان بالعاصمة العمانية مسقط، التوقيع على اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وسلطنة عمان في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

ويأتي ذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة كل منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم النقل البري الدولي للركاب والبضائع لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ووقع الاتفاقية من جانب وفد الإمارات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومن جانب سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وذلك على هامش اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة المنعقد حاليا بفندق قصر البستان بمسقط.

وبحثت اجتماعات اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة بدورتها الثامنة عشرة سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية وتفعيل التنسيق بشأنهما للدفع بها إلى آفاق أرحب.

وصول

وكان قد وصل إلى مسقط عصر أمس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الجانب الإماراتي باللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة، في زيارة للسلطنة تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه وأعضاء اللجنة المرافقة له خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس الجانب العماني باللجنة العليا العمانية الإماراتية المشتركة، ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والسفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة لدى الدولة.

إلى ذلك حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفل العشاء الرسمي الذي أقامه خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي على شرف سموه والوفد المرافق.

قيادات

ويضم الوفد المرافق لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وفارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود، وعلي بن محمد الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، والفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومحمد بن جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.