83 % من سكان دبي سعداء

كشف استطلاع السعادة الأول، الذي أعده مكتب دبي الذكية في أول اجتماع له مع «أبطال السعادة» المسؤولين عن تطبيق أجندة السعادة في مؤسساتهم أن 83 % من سكان دبي يرون أنهم سعداء في الوقت الحالي، بينما يتوقع 95 % من السكان تحقيق السعادة، خلال 5 سنوات من الآن.

وأعلنت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية، عن نتائج الدراسة قائلة: «استطلاع السعادة خطوة على طريق جهودنا المستمرة، من أجل استكشاف سعادة الأفراد وقياسها، وسوف نستخدم نتائج هذه الاستكشافات والبيانات الناتجة عنها في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الوصول بمعدل السعادة بين سكان دبي إلى 95% بحلول عام 2021، وهو ما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أجندة

وفي كلمتها أمام ورشة العمل، صرحت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تقود دبي جهوداً واسعة على مستوى المدينة بأكملها من أجل التحول نحو آفاق غير مسبوقة من السعادة. وبغية تحقيق هذه الرؤية، يتعين علينا الاتحاد والعمل معاً، لذا، سيتعاون مكتب دبي الذكية مع أبطال السعادة من 13 جهة ومؤسسة حكومية لقيادة المدينة نحو تحقيق أجندة السعادة، وتمكين المقيمين في المدينة وأصحاب المشاريع، وصناع القرار من إيلاء الأولوية للسعادة».

تأثير

وتابعت: «نؤمن في «دبي الذكية» بأن السعادة أمر قابل للتحقق والقياس، وبأننا قادرون على مساندة قيادتنا على التأثير إيجاباً على معدلات السعادة في مدينتنا وذلك عن طريق العلم والتكنولوجيا، كما أن تعريف أبطال السعادة في ورشة العمل الأولى بالأطر والأدوات العلمية، التي تمكنهم من بدء قياس وتغيير مفهوم السعادة في مدينة دبي».

ويجمع استطلاع السعادة الأول بيانات قيمة حول أفكار ودوافع سكان دبي في ما يخص السعادة في المدينة، وفي المستقبل القريب سوف تستخدم قيادات المدينة هذه البيانات في توجيه عملية صنع القرار بشأن المشاريع الجديدة، والتأثير إيجاباً على سعادة البشر في دبي.

ويدعم الاستطلاع أجندة السعادة في استكشاف وصياغة تعريف مشترك للسعادة في دبي مع تقديم إطار علمي لقياس السعادة، وتأثيرها في ظل الطبيعة الثقافية الفريدة لمدينة دبي.

أبطال السعادة

وجاء الإعلان عن نتائج استطلاع السعادة، ضمن فعاليات أول اجتماع لأبطال السعادة، الذين يُناط بهم تحقيق أجندة السعادة، التي أقرها مكتب دبي الذكية.

وحضر ممثلون عن 13 جهة ومؤسسة حكومية، ومكتب دبي الذكية في السركال «أفنيو»، حيث شاركوا في ورشة عمل تفاعلية رفيعة المستوى، هدفت إلى تعريف أبطال السعادة على أجندة السعادة وإتاحة فرصة التواصل والحوار الإبداعي في ما بينهم بشأن الأنشطة والإجراءات، التي يمكن للجهات والمؤسسات الحكومية اعتمادها من أجل رفع مستويات السعادة.

اختيار

وستغير أجندة السعادة مجريات الأمور في دبي، ويأتي أبطال السعادة في الطليعة من هذه المبادرة الرائدة، وقد تم ترشيح كل بطل من أبطال السعادة من قبل المدير العام للجهة أو المؤسسة التي يعمل بها لما يتميز به من التزام راسخ بالتأثير إيجاباً على تجارب سكان المدينة وتفانٍ لا يفتر، من أجل تحقيق رؤية السعادة في دبي.

جهات

وشارك في ورشة العمل الأولى أبطال السعادة، الذين يمثلون كلاً من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وجمارك دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودبي التجارية، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ودائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودبي للسياحة، ومحاكم دبي.

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وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قد اعتمد أجندة السعادة التي وضعها مكتب دبي الذكية في مطلع هذا العام بهدف توجيه التحول الذكي لمدينة دبي والتأثير إيجاباً على مستويات السعادة في دبي، من خلال منهج عملي وعلمي قائم على 4 ملفات استراتيجية ترمي إلى استكشاف السعادة في مدينة دبي وتغييرها والتثقيف بها وقياسها.

ابتكارات

يقود مكتب دبي الذكية برنامج دبي الذكي، الذي يعتمد على الابتكارات التقنية، من أجل زيادة الفاعلية وتحسين تجارب المقيمين فيها، بما يتوافق مع رؤية جعل مدينة دبي المدينة الأسعد عالمياً.