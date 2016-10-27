أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة: نعقد جلسات مستمرة مع الكنيسة لحل أزمة دير وادى الريان

Google+ Print
وزير البيئة: نعقد جلسات مستمرة مع الكنيسة لحل أزمة دير وادى الريان وزير البيئة: نعقد جلسات مستمرة مع الكنيسة لحل أزمة دير وادى الريان

>كتب محمد محسوب

كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن عقد جلسات مستمرة بين مسئولين من جهاز شئون البيئة الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لحل أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف باسم الدير المنحوت بوادى الريان، الذى يقع على أرض محمية وادى الريان الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، مضيفا أنه لم يشارك فى تلك الجلسات حتى الآن .

 

وأضاف وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الوزارة تركت تقدير المقابل المادى لحق ممارسة النشاط الدينى بالدير لجهاز الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية، مؤكدا أنه لم يتم بعد تحديد أى جزء من الأرض سيستخدم استخداما دينيا أو زراعيا، مضيفًا: "أنا لا اسمى اللقاءات بين الطرفين مفاوضات، لكنها جلسات حل ولم نطلب حتى الآن مبالغ بعينها وتقدير مقابل ممارسة النشاط بالمحميات يئول لجهاز الخدمات الحكومية،  لأنها مال عام لكن بالطبع الاستخدام الدينى مختلف عن الاستخدام الزراعى والسياحة البيئية، ولن نرضى بمعاملته كأى نشاط أخر ومفيش كلام فى ده " .

 

وأشار فهمى، إلى أن أرض المحمية ليست ملاكا لأحد، وهى فى الأساس مال عام أى ملكا للشعب المصرى، والوزارة تدير ولا تملك، وجهاز شئون البيئة له حقوق الإدارة التى نص عليها القانون واللائحة التنفيذية له الصادرة من رئيس مجلس الوزارة، هى التى أشارت إلى وجود مقابل لممارسة النشاط، مضيفا: "نحن نلجأ فى تقدير حق ممارسة النشاط أو الانتفاع  إلى جهة محايدة خصها القانون بهذه السلطة لحساسية الأمر، وكى لا يقال أن التقدير غير صحيح ".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365