حظك اليوم برج السرطان الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم حظك اليوم على كافة الأصعدة لأبناء برج السرطان الذين يتميزون بالكثير من الصفات أهمها الحساسية وحب الفكاهة، كما أنهم يعانون من التقلب السريع للمزاج.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى..

اليوم ستحدث الكثير من التغيرات فيما يخص علاقتك بالحبيب كما أنه من المفترض أن تتحاورا سوياً حول مستقبل العلاقة، خصوصًا أن هناك الكثير من التغيرات التى شهدتها العلاقة بينكما.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتغلب على هذه المشاعر السلبية التى أثرت عليك سلباً فى الفترة الأخيرة لا تدع الأمور تسير فى الطريق الخاطئ، وكن على علم أن كل الأزمات التى تعانيها الآن سرعان ما ستنتهى.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

وعكة صحية ستتعرض لها خلال الفترة المقبلة، الإهمال المتعمد فى الصحة وعدم الحصول على قسط كافِ من النوم كلها أمور أثرت عليك تأثير سلبى وستشعر بهذا الأمر قريباً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن تمر ببعض الأزمات خلال الفترة المقبلة، ولكنك قادر على تجاوز العقبات وتحقيق الحلم الذى كنت تسعى إلى تحقيقه منذ فترة طويلة.