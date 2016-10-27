حظك اليوم برج الحمل الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بسرعة غضبه وانفعاله الشديد الذى يليه الكثير من الندم على هذا التسرع ونتائجه التى تكون سلبية للغاية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

عليك أن تتوقف عن التقليل من نفسك والتركيز على نقاط ضعفك بدلاً من رؤية مواهبك الكبيرة خاصة فى مجال عملك، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من الانتصارات ولكن يجب أن تكون صارمًا وحاسمًا مع الاستراتيجية الخاصة بك وأن تكون دقيقا فى كلماتك.

على الصعيد العاطفي:

تدخل علاقة جديدة تتطور فجأة مما يجعلك تشعر بالخوف ولكن رغم ذلك لا تتمكن من مقاومة الاستمرار فى العلاقة التى تجرفك ورائها فخذ حذرك لأن هذا قد ينجم عنه عواقب وخيمة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تبدأ اليوم روتينًا ثابتًا للحفظا على صحتك ورغم أنك لا تشعر بتغيير أو تحسن فورى هذه الأيام أو فى هذه المرحلة إلا أنك فيما بعد ستجنى نتائج رائعة وستدرك أنك تقدم لنفسك أفضل خدمة بهذا النظام الصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك شخص يراقبك من بعيد ويكن لك إعجابًا خفيًا وأنت بالنسبة له تلعب دورًا محوريًا فى حياته. يجب ان تبدأ التفكير فى هذا الشخص فهذه ليست مجرد قصة حب فى مهدها وإنما لقاء روحين وعقلين من المرجح أنهما الأنسب لبعضهما على الإطلاق.