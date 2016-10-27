حظك اليوم برج الحوت الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى اليوم تعيش أجواء رومانسية

برج الحوت من الأبراج المائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى، وهو من أكثر الأبراج اشتهار بالطيبة، والعيش بداخل عالم من الأحلام، ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

قد تتعرض اليوم لمطالب مالية غير متوقعة، كما يجب التأكد من مراجعة جميع الفواتير والالتزامات الأخرى التى من المحتمل أن تكون نسيت تسديدها وستتراكم عليك فى المستقبل، فهنا تجدر الاشارة إلى حكمة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تقع فى العديد من المشاكل.

الحوت على الصعيد العاطفى :

اليوم عاطفى ورومانسى فقد تشهد علاقة قوية مع شريك الحياة، ولكن عليك احتواء الشريك وتفهم ما يمر به من أزمات فلا تكن أنانى عزيزى الحوت، حتى لا يصيب اسوء علاقتك مع من تحب،كما أنك بحاجة لزيارة الأصدقاء والعائلة والعيش فى ظل أجواء أسرية.

الحوت على الصعيد الصحى :

مشكلاتك الصحية التى لازمتك خلال الفترة الماضية سوف تختفى، وهذا هو الوقت المناسب لإجراء الفحوصات الطبية السنوية، فاحرص على علاج أى حساسية طفيفة تظهر لديك على الفور لأنها قد تصبح أكثر تعقيدا فى وقت لاحق.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

اليوم تسط عليك الأضواء، فأنت تلفت الأنظار إليك، كما يظهر فى حياتك صديق جديد قد يغيرها كثيراً وهذا يساعدك على العيش وسط أجواء هادئة ،كما قد تتبدل الأوضاع فى عملك لذا عليك وضع هذا فى اعتبارك.