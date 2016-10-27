حظك اليوم برج العذراء الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بدقة ملاحظته وبحثه الدائم عن الكمال والمثالية وهو ما يجعله عاجزًا عن الاستمتاع بأبسط متع الحياة والتفاصيل الصغيرة بإمكانها أن تزعجه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

لا تتوقف أمام العقبات الصغيرة فى العمل ولا تسمح لها بأن تحبطك وعلى العكس عليك أن تجعلها تحفزك من أجل تخطيها وتحقيق إنجازات كبيرة فى العمل فى الوقت المحدد له فحاول أن تستفيد من هذه الدفعة قدر الإمكان وإنجاز كل ما يمكنك إنجازه.

على الصعيد العاطفي:

اليوم تجمع بعض المعلومات القليلة ولكنها مهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تكوين رأى بخصوصه وتفسر اخيرا الاشارات المربكة التى كان يرسلها لك لبعض الوقت، وبعض المعلومات التى تحصل عليها اليوم قد تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه الغامض بالنسبة لك ويؤثر بالتالى على مسار علاقتك به فى المستقبل.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

هناك متاعب صحية تفشل فى تخمين السبب ورائها، تظن أن السبب هو نزلة برد ولكن الأمر قد ينطوى على ما هو أخطر من ذلك فلا تتكاسل عن زيارة الطبيب ولا تأخذ دواء دون استشارة طبيبك حتى لو كان مجرد مضاد حيوى للبرد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار تعانى صراعًا شديدًا بين العقل والقلب وهو ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد ولكن فى النهاية لا تخف ستتخذ القرارات الصحيحة. انتبه لعائلتك وأحبائك فهم يحتاجون لرعايتك.