حظك اليوم برج الأسد الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بغروره الشديد وشدة ثقته بنفسه ولكنه فى الوقت نفسه يخفى خجلاً شديدًا تحت هذا الغرور والكبرياء مع الآخرين .

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

لا تنشغل بمهام الأخرين ومسؤلياتهم، ركز فى مهامك وعملك فقط كى تستطيع تقديم إنتاج أفضل، بدلاً من تضييع الوقت فى أمور لا تخصك، فقط انجز المهام الخاصة بك.

على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لصتصفية المشاكل بينك وبين شريك حياتك، فليس من الضرورى أن تقوم علاقتكما على المشكلات والازمات المستمرة، حاول فتح صفحة جديدة ونسيان الماضى .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

حان الوقت للعودة لممارسة الرياضة، خاصة فى الصباح، حاول تخصيص نصف ساعة صباح كل يوم للجرى والمشى قبل بدء عملك وانشغالك بقية اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

تتلقى عرضاً للعمل فى إحدى الدول الخارجية، لا تتخذ القرار إلا بعد دراسة عميق واستشارة أصدقائك المقربين، ولا تغامر بوظيفتك الحالية مقابل السفر إلا إذا كنت مقتنع تماما بالأمر.