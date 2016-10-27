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حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/10/2016

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/10/2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/10/2016

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على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم لبرج الدلو ليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر وذلك على الصعيد المهنى والعاطفى،هذا البرج الذى يتميز مواليده بالذكاء والقدرة على تحقيق النجاح والأحلام، كما من أهم الصفات التى يتميز به كذلك أنهم ليس لديهم قدرة على التعامل مع المخادعين.

حظك اليوم على الصعيد العاطفى..

لا تفتعل مشكلات مع شريك حياتك بناءاً على بعض الشكوك بداخلك، فتأكد أولها منها وأحصل على أدلة ثم قم بمواجهة الطرف الأخر، وذلك منعاً لتفاقم الأمر فقد تنتهى العلاقة بالانفصال.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

لا مشكلة من تحمل بعض مهام ومسؤليات زملائك فى العمل نظراً لبعض الظروف الخاصة، فقد تحملوك كثيراً سابقاً وحان وقت رد الجميل، فلا ترفض مساعدة زملائك.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

جسدك يحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالفسفور والفيتامينات وعلى رأسها السمك، فقد أهملت فى صحتك كثيراً مؤخراً واعتمدت على تناول الأطعمة السريعة التى تسبب لك مشاكل بالمعدة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

قد تتعرض اليوم لمواقف محرجة من بعض المقربين منك، استغل ذكائك فى الخروج منها، ولا تفكر فى رد الموقف فى نفس اللحظة.

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم. 


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مصر 365

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