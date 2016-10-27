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حظك اليوم برج العقرب الخميس 27/10/2016

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 27/10/2016 حظك اليوم برج العقرب الخميس 27/10/2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

لمواليد الذى يتمتع بشخصية قوية وغامضة فى نفس الوقت نقدم لك توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 27 أكتوبر سواء بحياته الشخصية والجانب العاطفى أو الصعيد الصحى، كما نعرض رأى علماء الفلك فى الجانب المهنى .

برج العقرب على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يتمتع بحالة من الاستقرار الشديد وذلك يرجع لتفانيك فى العمل وقضائك وقت كبير فى التفكير بكل تفاصيل حياتك المهنية ورغم الاجهاد والتعب الذى يحدث له إلا انه مستمر فى تنفيذ المهام على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تسير بخطى ايجابية هذه الايام وذلك بعد ان اظهرت مدى حبك واهتمامك بالشريك خلال الفترة الماضية وهو ما جهله يحاول جاهدا ان يرضيك .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة وخاصة انك تتجنب تناول الوجبات السريعة والمخبوزات، وتبدلهم بالأطعمة المتوازنة .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان الفترة المقبلة ستقدم لك سلسلة طويلة من الفرص التى من الضرورى ان تستفيد منها لتحقيق عدد من اهدافك التى سعيد ورائها طويلا .


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