حظك اليوم برج القوس الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

برج القوس من اكثر الأبراج العملية التى تعشق الأموال ليس لادخارها وحسب، إنما لصرفها وإنفاقها على ملذات الحياة والتمتع بها على قدر الإمكان، لذلك حظك على اتم استعداد لتحقيق أحلامك المادية.

برج القوس على الصعيد المهني:

تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

أنت بحاجة لأن تتوقف عن التهرب من المواجهة والحلول البديلة التى تعرف جيدا انها لن تغنيك عن الحلول الصارمة التى تحتاج مواجهة، وهى مشكلة صعبة ولكنك جدير بها.