حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 27/10/2016

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

غموض هذا البرج يدل على طيبته وعدم قدرته على مواجهة الحياة لذلك يحاول دائماً أن يبتعد عن أى امر يزعجه ولا يجد ذلك غير فى الاختفاء والغموض.

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يحتاج للكثير من الدعم، فاذا احتجت مساعدة زملائك فلا تتردد فى طلبها على الفور، وذلك من اجل المزيد من المهام بنجاح.

على الصعيد العاطفي:

تحديد شكل العلاقة مهم جدا بالنسبة لك فى هذه الفترة، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مضطرب بنسبة كبيرة وتزداد الامور تعقيدا يوما بعد يوم .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك الاهتمام بصحة عينيك وذلك بعد تعرضهما للإرهاق الشديد بسبب العمل لساعات طويلة، ومن اجل التخلص من انتفاخات عينيك استخدام كمدات الشاى أو وضع كمدات اكياس الكاموميل أفضل طريق للتخلص منها .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان هناك مكاسب مالية فى الطريق اليك فقد تسد ديونك القديمة، من جهه اخرى الايام المقبلة ستقابل "حب قديم" قد يغير الكثير فى تفاصيل حياتك .

حظك اليوم برج القوس الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

برج القوس من اكثر الأبراج العملية التى تعشق الأموال ليس لادخارها وحسب، إنما لصرفها وإنفاقها على ملذات الحياة والتمتع بها على قدر الإمكان، لذلك حظك على اتم استعداد لتحقيق أحلامك المادية.

برج القوس على الصعيد المهني:

تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر والذى نتناول فيه توقعات علماء الفلك لكل الأبراج، سواء على المستوى العاطفى أو الصحى وكذلك المهنى، حيث من المتوقع أن يعانى ابناء برج الجدى من أزمة صحية طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة..

حظك اليوم برج الجدى الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم حظك اليوم لأبناء برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، حيث يهتم أبناء هذا البرج دائماً بمن حوله، فهو على استعداد دائم لدعم من يحب ولكن من أسوأ صفاته أنه لا يتقبل النقد أبدًا.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

علاقاتك بالحبيب كانت متوترة جدًا خلال الفترة الماضية، عليك أن تهتم به من جديد، كما أن الحوار هو الحل الأفضل لتجاوز كافة الخلافات بينكما، خصوصًا أنه يمر بالكثير من الأزمات النفسية

الجدى على الصعيد المهنى ..

مقابلة مهمة فى العمل، من المتوقع أن تمر اليوم ببعض الاضطرابات فى عملك، ولكن ستكون هناك مقابلة فاصلة بين مديرك وبعض الزملاء والتى على أساسها سيتحدد الكثير من الأمور المتعلقة بوضعك داخل المؤسسة التى تعمل بها.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

على الرغم من أن أوضاعك الصحية كانت على ما يرام خلال الفترة الماضية، إلا أنه من الضرورى أن تقوم بعمل بعض التمارين الرياضية التى تحميك من خطر السمنة، كما عليك أن تقلل من الدهون التى تستخدمها كثيراً فى طعامك.

حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم حظك اليوم على كافة الأصعدة لأبناء برج السرطان الذين يتميزون بالكثير من الصفات أهمها الحساسية وحب الفكاهة، كما أنهم يعانون من التقلب السريع للمزاج.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى..

اليوم ستحدث الكثير من التغيرات فيما يخص علاقتك بالحبيب كما أنه من المفترض أن تتحاورا سوياً حول مستقبل العلاقة، خصوصًا أن هناك الكثير من التغيرات التى شهدتها العلاقة بينكما.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتغلب على هذه المشاعر السلبية التى أثرت عليك سلباً فى الفترة الأخيرة لا تدع الأمور تسير فى الطريق الخاطئ، وكن على علم أن كل الأزمات التى تعانيها الآن سرعان ما ستنتهى.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

وعكة صحية ستتعرض لها خلال الفترة المقبلة، الإهمال المتعمد فى الصحة وعدم الحصول على قسط كافِ من النوم كلها أمور أثرت عليك تأثير سلبى وستشعر بهذا الأمر قريباً.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بغروره الشديد وشدة ثقته بنفسه ولكنه فى الوقت نفسه يخفى خجلاً شديدًا تحت هذا الغرور والكبرياء مع الآخرين .

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

لا تنشغل بمهام الأخرين ومسئولياتهم، ركز فى مهامك وعملك فقط كى تستطيع تقديم إنتاج أفضل، بدلاً من تضييع الوقت فى أمور لا تخصك، فقط انجز المهام الخاصة بك.

على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لصتصفية المشاكل بينك وبين شريك حياتك، فليس من الضرورى أن تقوم علاقتكما على المشكلات والازمات المستمرة، حاول فتح صفحة جديدة ونسيان الماضى .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

حان الوقت للعودة لممارسة الرياضة، خاصة فى الصباح، حاول تخصيص نصف ساعة صباح كل يوم للجرى والمشى قبل بدء عملك وانشغالك بقية اليوم.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الدلو ليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر وذلك على الصعيد المهنى والعاطفى،هذا البرج الذى يتميز مواليده بالذكاء والقدرة على تحقيق النجاح والأحلام، كما من أهم الصفات التى يتميز به كذلك أنهم ليس لديهم قدرة على التعامل مع المخادعين.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

لا تفتعل مشكلات مع شريك حياتك بناءاً على بعض الشكوك بداخلك، فتأكد أولها منها وأحصل على أدلة ثم قم بمواجهة الطرف الأخر، وذلك منعاً لتفاقم الأمر فقد تنتهى العلاقة بالانفصال.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

لا مشكلة من تحمل بعض مهام ومسؤليات زملائك فى العمل نظراً لبعض الظروف الخاصة، فقد تحملوك كثيراً سابقاً وحان وقت رد الجميل، فلا ترفض مساعدة زملائك.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

جسدك يحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالفسفور والفيتامينات وعلى رأسها السمك، فقد أهملت فى صحتك كثيراً مؤخراً واعتمدت على تناول الأطعمة السريعة التى تسبب لك مشاكل بالمعدة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

لمواليد برج الثور اليوم الخميس 27 أكتوبر سيشهد يومك الكثير من التغيرات على الاصعدة المختلفة، بدأت من الصعيد المهنى الذى سادة التوتر منذ فترة وصولا الشق للصحى، وايضا نتطرق للصعيد العاطفى .

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور متوتر لحد كبير فهناك الكثير من التغيرات التى تسببت فى انتشار اجواء التوتر والاضطراب، عليك ان تعمل جاهدا على تخطى هذه المرحلة الصعبة .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد استقرار واضح خلال الفترة المقبلة وخاصة ان التفاهم بينكما أصبح واضحا، عليك ان تتعامل مع العلاقة بشكل جاد بنسبة اكبر من ذلك حتى تتطور العلاقة للافضل .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام وخاصة أنك الام المعدة والقولون المتكررة أصبحت تصيبك باستمرار فتجنب الاطعمة المقلية والوجبات السريعة .

حظك اليوم برج العقرب الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

لمواليد برج العقرب الذى يتمتع بشخصية قوية وغامضة فى نفس الوقت نقدم لك توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 27 أكتوبر سواء بحياته الشخصية والجانب العاطفى أو الصعيد الصحى، كما نعرض رأى علماء الفلك فى الجانب المهنى .

برج العقرب على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يتمتع بحالة من الاستقرار الشديد وذلك يرجع لتفانيك فى العمل وقضائك وقت كبير فى التفكير بكل تفاصيل حياتك المهنية ورغم الاجهاد والتعب الذى يحدث له إلا انه مستمر فى تنفيذ المهام على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تسير بخطى ايجابية هذه الايام وذلك بعد ان اظهرت مدى حبك واهتمامك بالشريك خلال الفترة الماضية وهو ما جهله يحاول جاهدا ان يرضيك .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة وخاصة انك تتجنب تناول الوجبات السريعة والمخبوزات، وتبدلهم بالأطعمة المتوازنة .

حظك اليوم برج الحمل الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

عليك أن تتوقف عن التقليل من نفسك والتركيز على نقاط ضعفك بدلاً من رؤية مواهبك الكبيرة خاصة فى مجال عملك، فالأيام المقبلة تحمل لك الكثير من الانتصارات ولكن يجب أن تكون صارمًا وحاسمًا مع الاستراتيجية الخاصة بك وأن تكون دقيقا فى كلماتك.

على الصعيد العاطفي:

تدخل علاقة جديدة تتطور فجأة مما يجعلك تشعر بالخوف ولكن رغم ذلك لا تتمكن من مقاومة الاستمرار فى العلاقة التى تجرفك ورائها فخذ حذرك لأن هذا قد ينجم عنه عواقب وخيمة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تبدأ اليوم روتينًا ثابتًا للحفظا على صحتك ورغم أنك لا تشعر بتغيير أو تحسن فورى هذه الأيام أو فى هذه المرحلة إلا أنك فيما بعد ستجنى نتائج رائعة وستدرك أنك تقدم لنفسك أفضل خدمة بهذا النظام الصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك شخص يراقبك من بعيد ويكن لك إعجابًا خفيًا وأنت بالنسبة له تلعب دورًا محوريًا فى حياته. يجب ان تبدأ التفكير فى هذا الشخص فهذه ليست مجرد قصة حب فى مهدها وإنما لقاء روحين وعقلين من المرجح أنهما الأنسب لبعضهما على الإطلاق.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

لا تتوقف أمام العقبات الصغيرة فى العمل ولا تسمح لها بأن تحبطك وعلى العكس عليك أن تجعلها تحفزك من أجل تخطيها وتحقيق إنجازات كبيرة فى العمل فى الوقت المحدد له فحاول أن تستفيد من هذه الدفعة قدر الإمكان وإنجاز كل ما يمكنك إنجازه.

على الصعيد العاطفي:

اليوم تجمع بعض المعلومات القليلة ولكنها مهمة عن شريك حياتك وستساعدك على تكوين رأى بخصوصه وتفسر اخيرا الاشارات المربكة التى كان يرسلها لك لبعض الوقت، وبعض المعلومات التى تحصل عليها اليوم قد تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه الغامض بالنسبة لك ويؤثر بالتالى على مسار علاقتك به فى المستقبل.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

هناك متاعب صحية تفشل فى تخمين السبب ورائها، تظن أن السبب هو نزلة برد ولكن الأمر قد ينطوى على ما هو أخطر من ذلك فلا تتكاسل عن زيارة الطبيب ولا تأخذ دواء دون استشارة طبيبك حتى لو كان مجرد مضاد حيوى للبرد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار تعانى صراعًا شديدًا بين العقل والقلب وهو ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد ولكن فى النهاية لا تخف ستتخذ القرارات الصحيحة. انتبه لعائلتك وأحبائك فهم يحتاجون لرعايتك.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت من الأبراج المائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى، وهو من أكثر الأبراج اشتهار بالطيبة، والعيش بداخل عالم من الأحلام، ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

قد تتعرض اليوم لمطالب مالية غير متوقعة، كما يجب التأكد من مراجعة جميع الفواتير والالتزامات الأخرى التى من المحتمل أن تكون نسيت تسديدها وستتراكم عليك فى المستقبل، فهنا تجدر الاشارة إلى حكمة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تقع فى العديد من المشاكل.

الحوت على الصعيد العاطفى :

اليوم عاطفى ورومانسى فقد تشهد علاقة قوية مع شريك الحياة، ولكن عليك احتواء الشريك وتفهم ما يمر به من أزمات فلا تكن أنانى عزيزى الحوت، حتى لا يصيب اسوء علاقتك مع من تحب،كما أنك بحاجة لزيارة الأصدقاء والعائلة والعيش فى ظل أجواء أسرية.

الحوت على الصعيد الصحى :

مشكلاتك الصحية التى لازمتك خلال الفترة الماضية سوف تختفى، وهذا هو الوقت المناسب لإجراء الفحوصات الطبية السنوية، فاحرص على علاج أى حساسية طفيفة تظهر لديك على الفور لأنها قد تصبح أكثر تعقيدا فى وقت لاحق.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

اليوم تسط عليك الأضواء، فأنت تلفت الأنظار إليك، كما يظهر فى حياتك صديق جديد قد يغيرها كثيراً وهذا يساعدك على العيش وسط أجواء هادئة ،كما قد تتبدل الأوضاع فى عملك لذا عليك وضع هذا فى اعتبارك.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يعد برج الجوزاء من الأبراج المائية التى تتسم بالصبر والطموح ولكنها عصبية بعض الشئ وسليطة اللسان، ونقدم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.