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ضبط 3 طلاب بحوزتهم زجاجات "بيرة" داخل حرم جامعة أسيوط.. وإحالتهم للتأديب

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ضبط 3 طلاب بحوزتهم زجاجات "بيرة" داخل حرم جامعة أسيوط.. وإحالتهم للتأديب ضبط 3 طلاب بحوزتهم زجاجات "بيرة" داخل حرم جامعة أسيوط.. وإحالتهم للتأديب

>أسيوط - هيثم البدري

تمكن أفراد الأمن الإدارى بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 طلاب بحيازتهم زجاجات خمور "بيرة"، داخل الحرم الجامعى بجوار كلية الهندسة، وإحالتهم للتحقيق ومجلس التأديب.

كان رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد عبده جعيص، تلقى بلاغا من أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، بالقبض على 3 طلاب بكلية الهندسة متلبسين بحوزتهم زجاجات مواد كحولية "البيرة"، وتم اصطحاب الطلاب لمكتب عميد الكلية، ومنه لرئيس الجامعة، وإحالتهم للتحقيق واتخاذ اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزة الطلاب


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