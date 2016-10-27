القبض على مستريح استولى على ١٧٠ مليون جنيه وهارب من ١٥١ حُكما بالمنوفية

تمكنت منذ قليل، مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، القبض على مستريح جديد استولي على 170 مليون جنيه ومطلوب فى 151 حكما وجناية، بزعم توظيفها فى تجارة الدواجن والأعلاف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بالاشتراك مع فرع الأمن العام بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير الأمن والعميد ياسر ذهنى مدير المباحث الجنائية وبرئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد مروان خميس إدارة تنفيذ الاحكام بفرع الأمن العام، قد تمكنت من إلقاء القبض على "زكريا م ع ا 58 عاما مدرس سابق" ومقيم بشبين الكوم والمحكوم عليه فى 151 حكما (مستأنف - جزئى ) وحكم جناية والمحكم عليه بالسجن 10 سنوات قسم تانى الرمل الاسكندرية، والمطلوب لكل من مديريات أمن الاسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية.

كان عشرات المواطنين تقدموا ببلاغات فى مباحث الأموال العامة ضد المدعو "زكريا . م .ع" "فرارجى"، واتهموه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 170مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة الدواجن والأعلاف واقتسام أرباحها، وحرر عدد من الاشخاص محاضر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.