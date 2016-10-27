شباب الجامعات يحرصون على التقاط صورة مع الرئيس بعد انتهاء اللقاء

حرص عدد من شباب الجامعات، على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس السيسى، بعد انتهاء الحوار المفتوح مع شباب الصحفيين والإعلاميين والجامعات، وذلك على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد تأكيده على عدم ترحيبه بفكرة وجود ظهير أو حزب سياسي له.

وقال السيسي، خلال حوار مفتوح مع شباب الصحفيين والإعلاميين اليوم فى شرم الشيخ، ردا على من يروج أن شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة هم الظهير السياسى للرئيس؛" والله العظيم أبدا.. ده تجهيز للشباب هننتقى منهم مجموعة كويسة تشتغل مع البرلمان الموازى".