أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شباب الجامعات يحرصون على التقاط صورة مع الرئيس بعد انتهاء اللقاء

Google+ Print
شباب الجامعات يحرصون على التقاط صورة مع الرئيس بعد انتهاء اللقاء شباب الجامعات يحرصون على التقاط صورة مع الرئيس بعد انتهاء اللقاء

>كتب يوسف أيوب

حرص عدد من شباب الجامعات، على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس السيسى، بعد انتهاء الحوار المفتوح مع شباب الصحفيين والإعلاميين والجامعات، وذلك على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد تأكيده على عدم ترحيبه بفكرة وجود ظهير أو حزب سياسي له.

وقال ، خلال حوار مفتوح مع شباب الصحفيين والإعلاميين اليوم فى شرم الشيخ، ردا على من يروج أن شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة هم الظهير السياسى للرئيس؛" والله العظيم أبدا.. ده تجهيز للشباب هننتقى منهم مجموعة كويسة تشتغل مع البرلمان الموازى".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين