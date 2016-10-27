حظك اليوم برج الثور الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

لمواليد برج الثور اليوم الخميس 27 أكتوبر سيشهد يومك الكثير من التغيرات على الاصعدة المختلفة، بدأت من الصعيد المهنى الذى سادة التوتر منذ فترة وصولا الشق للصحى، وايضا نتطرق للصعيد العاطفى .

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور متوتر لحد كبير فهناك الكثير من التغيرات التى تسببت فى انتشار اجواء التوتر والاضطراب، عليك ان تعمل جاهدا على تخطى هذه المرحلة الصعبة .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد استقرار واضح خلال الفترة المقبلة وخاصة ان التفاهم بينكما أصبح واضحا، عليك ان تتعامل مع العلاقة بشكل جاد بنسبة اكبر من ذلك حتى تتطور العلاقة للافضل .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام وخاصة أنك الام المعدة والقولون المتكررة أصبحت تصيبك باستمرار فتجنب الاطعمة المقلية والوجبات السريعة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان عليك التحكم بانفعالاتك مع من حولك مهما وصلت درجه استفزازهم لك حتى لا تحيطك المشاكل ويتصيد البعض الاخطاء .