أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الخميس 27/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الخميس 27/10/2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 27/10/2016

>

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم لأبناء برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، حيث يهتم أبناء هذا البرج دائماً بمن حوله، فهو على استعداد دائم لدعم من يحب ولكن من أسوأ صفاته أنه لا يتقبل النقد أبدًا.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

علاقاتك بالحبيب كانت متوترة جدًا خلال الفترة الماضية، عليك أن تهتم به من جديد، كما أن الحوار هو الحل الأفضل لتجاوز كافة الخلافات بينكما، خصوصًا أنه يمر بالكثير من الأزمات النفسية

الجدى على الصعيد المهنى ..

مقابلة مهمة فى العمل، من المتوقع أن تمر اليوم ببعض الاضطرابات فى عملك، ولكن ستكون هناك مقابلة فاصلة بين مديرك وبعض الزملاء والتى على أساسها سيتحدد الكثير من الأمور المتعلقة بوضعك داخل المؤسسة التى تعمل بها.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

على الرغم من أن أوضاعك الصحية كانت على ما يرام خلال الفترة الماضية، إلا أنه من الضرورى أن تقوم بعمل بعض التمارين الرياضية التى تحميك من خطر السمنة، كما عليك أن تقلل من التى تستخدمها كثيراً فى طعامك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، عليك فقط الاستماع إلى الآخرين تقبل آرائهم بصدر رحب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى