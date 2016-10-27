حظك اليوم برج الجدى الخميس 27/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم حظك اليوم لأبناء برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، حيث يهتم أبناء هذا البرج دائماً بمن حوله، فهو على استعداد دائم لدعم من يحب ولكن من أسوأ صفاته أنه لا يتقبل النقد أبدًا.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

علاقاتك بالحبيب كانت متوترة جدًا خلال الفترة الماضية، عليك أن تهتم به من جديد، كما أن الحوار هو الحل الأفضل لتجاوز كافة الخلافات بينكما، خصوصًا أنه يمر بالكثير من الأزمات النفسية

الجدى على الصعيد المهنى ..

مقابلة مهمة فى العمل، من المتوقع أن تمر اليوم ببعض الاضطرابات فى عملك، ولكن ستكون هناك مقابلة فاصلة بين مديرك وبعض الزملاء والتى على أساسها سيتحدد الكثير من الأمور المتعلقة بوضعك داخل المؤسسة التى تعمل بها.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

على الرغم من أن أوضاعك الصحية كانت على ما يرام خلال الفترة الماضية، إلا أنه من الضرورى أن تقوم بعمل بعض التمارين الرياضية التى تحميك من خطر السمنة، كما عليك أن تقلل من الدهون التى تستخدمها كثيراً فى طعامك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، عليك فقط الاستماع إلى الآخرين تقبل آرائهم بصدر رحب.