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حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/10/2016

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/10/2016 حظك اليوم برج الميزان الخميس 27/10/2016

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على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

غموض هذا البرج يدل على طيبته وعدم قدرته على مواجهة الحياة لذلك يحاول دائماً أن يبتعد عن أى امر يزعجه ولا يجد ذلك غير فى الاختفاء والغموض.

 

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يحتاج للكثير من الدعم، فاذا احتجت مساعدة زملائك فلا تتردد فى طلبها على الفور، وذلك من اجل المزيد من المهام بنجاح .

على الصعيد العاطفي:

تحديد شكل العلاقة مهم جدا بالنسبة لك فى هذه الفترة، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مضطرب بنسبة كبيرة وتزداد الامور تعقيدا يوما بعد يوم .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك الاهتمام بصحة عينيك وذلك بعد تعرضهما للإرهاق الشديد بسبب العمل لساعات طويلة، ومن اجل التخلص من انتفاخات عينيك استخدام كمدات الشاى أو وضع كمدات اكياس الكاموميل أفضل طريق للتخلص منها .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان هناك مكاسب مالية فى الطريق اليك فقد تسد ديونك القديمة، من جهه اخرى الايام المقبلة ستقابل "حب قديم" قد يغير الكثير فى تفاصيل حياتك .


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مصر 365

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