بالصور.. مدير عام التأمين الصحى بالغربية: نعانى من نقص حاد فى الأطباء

أكد الدكتور مجدى العشرى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالغربية، أن التأمين الصحى بشكل عام يعانى من عجز تام فى العنصر البشرى، وخاصة الأطباء والهيئة المعاونة، مشيرا أن الهيئة نجحت فى بناء مؤسسات طبية وصروح ضخمة وإعادة هيكلة المبانى القديمة وأصبحت تنافس المؤسسات الخاصية.

العناية المركزة بالمجمع الطبى بلا أطباء

وأضاف العشرى فى حوار مع "اليوم السابع" أن مجمع التأمين الصحى بالغربية إنجاز ضخم، توج بالاعتماد كأفضل المستشفيات الحكومية فى مصر، وحصلت على المركز الأول فى الاعتماد والجودة ولكنه يعانى من نقص حاد فى الأطباء، مؤكدا أن غرف العناية المركزة حاليا بلا أطباء بعد هروب كل العاملين بها للصحة، بسبب فارق السعر فى الراتب.

التأمين الصحى يقدم كافة الخدمات الطبية

وأكد الدكتور مجدى العشرى أن التأمين يقدم خدمة صحية وبه كافة الخدمات الطبية من وحدة الغسيل الكلوى، والجراحات الدقيقة التى تحتاج لمهارات خاصة، والعظام، وتركيب المفاصل، وعمليات الرمد الدقيقة، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والدعامات بكافة أشكالها، والمخ والأعصاب، والأورام، ويقدم خدمة الكيماوى، وجراحات الفم والأسنان، وكافة أشكال الخدمات الصحية بالمجان، ولكن الأطباء يهربون منه بسبب نقص الراتب.

3 مراكز خدمة عملاء على مستوى الغربية

وأضاف العشرى، أن هناك إنجازا مهما وهو افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء على مستوى الغربية، منها مركز فى طنطا، والثانى فى المحلة، والثالث فى كفر الزيات،

افتتاح مبرة الأم والطفل بطنطا بحضور رئيس الوزراء وافتتاح وحدة القلب

أكد العشرى أنه جار الانتهاء من ترميم وتجديد مستشفى مبرة طنطا، تحت مسمى مبرة الأم والطفل لتكون أفضل مستشفى فى وسط الدلتا يقدم الخدمة المجانية لمرضى التأمين الصحى، وأصبحت صرح طبى عملاق ينافس المراكز الدولية.

التأمين الصحى يعانى من نقص حاد فى العنصر البشرى

وأضاف الدكتور مجدى أن التأمين الصحى بشكل عام يعانى من أزمة حادة فى العنصر البشرى سواء أطباء أو هيئة تمريض، والسبب الرئيسى هو فارق الراتب بين العاملين فى التأمين وبين العاملين فى الصحة، فالفارق بين الرواتب أكثر من 1600 جنيه.